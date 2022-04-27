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По делу о взрыве пиротехники на Товарищеском задержали четвёртого человека

фото ЗакС политика По делу о взрыве пиротехники на Товарищеском задержали четвёртого человека

В деле о подрыве пиротехнического изделия в парадной Товарищеского, 22, корпус 1, фигурирует не три, а четыре человека, пишет "Фонтанка".

Изначально сообщалось, что в числе задержанных были 16-летний предполагаемый исполнитель, его сестра и их 27-летняя знакомая. Ещё одним фигурантом в деле оказался 20-летний сосед молодых людей.

Как полагают правоохранители, заказчик нашёл исполнителя преступления в лице 16-летнего школьника, списавшись с ним в одном из мессенджеров. Он подробно рассказал несовершеннолетнему, где и как купить необходимое количество фейерверков.

22 апреля юноша и его знакомая прибыли в Петербург на машине. По версии следователей, в ночь на 24 апреля именно школьник приехал к дому на Товарищеском, подложил пиротехнику к двери на 8 этаже и поджёг фитиль. Подельница в это время снимала момент "хлопка". После того, как заказчик получил видеозапись, молодым людям перевели 200 тысяч рублей.

По предварительным данным, 20-летний сосед мог являться посредником при получении денег.

Ранее СК по Петербурге возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после взрыва в парадной в ночь на 25 апреля. В результате происшествия в подъезде оказались повреждены окна и двери. Кроме того, упавшими фрагментами окон задело припаркованные возле дома автомобили.


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