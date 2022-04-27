В Кремле уверяют, что отмена прямых губернаторских выборов не является актуальной темой

У руководства РФ не стоит на повестке дня вопрос об отмене или переносе прямых губернаторских выборов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет", - рассказали агентству.

Отметим, что накануне источники РБК рассказали о якобы имеющемся у федеральных властей желании отказаться в нынешнем году от прямых выборов губернаторов. Они же предположили, что заседание Совета законодателей 27 апреля в Петербурге не обойдется без обсуждения этой темы. Мероприятие собирался посетить президент Владимир Путин.