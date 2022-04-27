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Производимую под Петербургом продукцию Valio ожидает ребрендинг

фото ЗакС политика Производимую под Петербургом продукцию Valio ожидает ребрендинг

Финский концерн Valio, специализирующийся на выпуске молочной продукции и продавший свое российское производство компании "Велком", требует ребрендинга для части своего ассортимента. Как пишет РБК, требование распространяется на все наименования, кроме плавленого сыра Viola. Товары производили и продолжат производить на заводе "Галактика" в Гатчинском районе Ленобласти.

"Объём производимой продукции будет зависеть от нового собственника бизнеса. Мы с ними работаем по плану производства, который базируется на трехмесячном плане продаж. Фиксированных цифр по производству у нас нет", - рассказал изданию глава совета директоров "Галактики" Дмитрий Пинчуков.

Напомним, что Valio, как и многие другие западные бренды, покинул российский рынок в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине. Ранее по похожей схеме продукция компании Fazer, тоже ушедшей из России, стала выходить под маркой "Хлебный дом".


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