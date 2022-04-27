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Новости 13:16

Петербуржцы могут взять на "Бессмертный полк" портреты бойцов, погибших на "спецоперации"

фото ЗакС политика Петербуржцы могут взять на "Бессмертный полк" портреты бойцов, погибших на "спецоперации"

Петербуржцам разрешили взять на шествие "Бессмертного полка", которое в этом году пройдёт в оффлайн-режиме, портреты военнослужащих, погибших в ходе "специальной военной операции", информирует "Фонтанка". По словам организаторов акции, это решение "приветствуется".

Кроме того, сообщается, что головная колонна участников будет держать в руках растяжку с "патриотической" Z-символикой.

Первым с идеей принести портреты погибших на "спецоперации" бойцов на шествие "Бессмертного полка" выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев.


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