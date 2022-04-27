Петербуржцы могут взять на "Бессмертный полк" портреты бойцов, погибших на "спецоперации"

Петербуржцам разрешили взять на шествие "Бессмертного полка", которое в этом году пройдёт в оффлайн-режиме, портреты военнослужащих, погибших в ходе "специальной военной операции", информирует "Фонтанка". По словам организаторов акции, это решение "приветствуется".

Кроме того, сообщается, что головная колонна участников будет держать в руках растяжку с "патриотической" Z-символикой.

Первым с идеей принести портреты погибших на "спецоперации" бойцов на шествие "Бессмертного полка" выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев.