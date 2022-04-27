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Новости 13:22

Следователь попросил ограничить общение Пономаренко с дочерью

фото ЗакС политика Следователь попросил ограничить общение Пономаренко с дочерью

Октябрьский районный суд Петербурга 27 апреля возобновил заседание по избранию меры пресечения барнаульской журналистке RusNews Марии Пономаренко, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ее обвиняют по статье о "фейках" о российской армии (207.3 УК РФ).

Следователь из Барнаула Александр Косачев попросил суд отправить корреспондентку в СИЗО. По его словам, Пономаренко может сбежать или оказать влияние на свидетелей. В частности - на собственную дочь.

 ⁃ Несовершеннолетняя дочь Пономаренко, которая по настоящему уголовному делу допрошена как свидетель и дала показания частично изобличающие Пономаренко в совершении данного преступления. В связи с чем необходимо исключить их возможное общение и совместное проживание, чтобы Пономаренко не могла оказать давление на свою родную дочь, - сказал следователь. 

Защитник журналистки Сергей Подольский назвал это требование дикостью. Эта просьба выглядит репрессивной, считает адвокат. 

 ⁃ Это просто какая-то дичь. Мать является законным представителем своего ребёнка. И запретить общение матери и ребёнка в принципе невозможно. Это противоречит УПК, Семейному кодексу и всему на свете, - заявил Подольский. 

В настоящий момент судья находится в совещательной комнате для вынесения решения. Сама Пономаренко считает, что ее могут отправить в СИЗО Барнаула.

София Саттарова


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