ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:57

Матвиенко потребовала, чтобы вместе с укреплением рубля вернулись "прежние ценники"

фото ЗакС политика Матвиенко потребовала, чтобы вместе с укреплением рубля вернулись "прежние ценники"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Петербурге на Совете законодателей, нашла несправедливой ситуацию, при которой рубль стабилизировался, а продукты в магазинах не спешат дешеветь. Фрагменты ее выступления цитирует РИА "Новости".

"Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. (Рост) от 30 до 70 процентов", - напомнила она о событиях двух- и полуторамесячной давности.

По мнению чиновницы, правительство должно предложить меры, которые позволили бы "поставить прежние ценники". Критику со стороны Матвиенко получили также торговые сети, в которые, по ее наблюдениям, нелегко попасть отечественным производителям. Кроме того, глава Совфеда считает, что ритейлеры имеют обыкновение слишком подолгу с ними рассчитываться, из-за чего производители зачастую не имеют свободных средств.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама