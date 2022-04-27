Матвиенко потребовала, чтобы вместе с укреплением рубля вернулись "прежние ценники"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Петербурге на Совете законодателей, нашла несправедливой ситуацию, при которой рубль стабилизировался, а продукты в магазинах не спешат дешеветь. Фрагменты ее выступления цитирует РИА "Новости".

"Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. (Рост) от 30 до 70 процентов", - напомнила она о событиях двух- и полуторамесячной давности.

По мнению чиновницы, правительство должно предложить меры, которые позволили бы "поставить прежние ценники". Критику со стороны Матвиенко получили также торговые сети, в которые, по ее наблюдениям, нелегко попасть отечественным производителям. Кроме того, глава Совфеда считает, что ритейлеры имеют обыкновение слишком подолгу с ними рассчитываться, из-за чего производители зачастую не имеют свободных средств.