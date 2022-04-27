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Новости 14:29

Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

фото ЗакС политика Игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Следственный комитет РФ оповестил о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) в отношении игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, информирует пресс-служба СК.

По версии правоохранителей, в начале апреля знаток разместил в своих социальных сетях некую информацию, которая опорочила память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц", - в назидание сообщили в ведомстве.

Напомним также, ранее Первый канал во избежание демаршей наподобие выходки Марины Овсянниковой в прямом эфире начал транслировать "Что? Где? Когда?" в записи.


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