Первый канал во избежание демаршей в прямом эфире начал транслировать "Что? Где? Когда?" в записи

Руководство Первого канала приняло решение перестать транслировать в прямом эфире интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?", а показывать его в записи. У самой передачи появился новый спонсор, поделились с телеграм-каналом "Можем объяснить" осведомлённые источники.

Шоу, напомним, более 35 лет всегда транслировалось в прямом эфире. Поводом для беспокойства телекомпании стал демарш экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

По информации "МО", 3 апреля съёмки телепередачи проходили за два часа до выхода в эфир: это подтверждается кадром с первый игры, на котором отчётливо видны часы знатока Андрея Козлова, показывающие 21:50, хотя шоу демонстрировали, когда в Москве была уже почти полночь.

Кроме того, ведущий программы перестал по традиции объявлять время начала игры. Кроме того, из передачи убрали "музыкальную паузу". Наконец, игру покинули игроки Николай Крапиль и Денис Галиакберов, критически высказывавшиеся о военной "спецоперации".

Также у "Что? Где? Когда?" появился новый спонсор: ранее игры выходили при поддержке банка ВТБ, однако после его попадания под санкции, "шефство" перешло к "Альфа-банку".

Напомним, Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир новостного выпуска на Первом канале вечером 14 марта: в руках у неё был пацифистский плакат.