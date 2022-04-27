Экс-советница Макарова будет отвечать в ЗакСе за архив

Начальницей сектора архива управления государственной службы и кадров аппарата Законодательного собрания Петербурга стала Ксения Ляпина. В пятом и шестом созыве ЗакСа она работала советницей Вячеслава Макарова, который был в то время председателем городского парламента.

Кроме того, по итогу конкурса на должность начальника секретариата ЗакСа трудоустроили Анну Гиндину. Ранее она работала в комитете государственной службы и комитете территориального развития Смольного. В КТР Гиндина руководила сектором по вопросам муниципальной службы.

Начальником отдела материального обеспечения управления делами аппарата ЗакСа стала Надежда Стаганович.