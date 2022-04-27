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Новости 15:47

Матвиенко готова выйти с пикетом к зданию правительства

фото ЗакС политика Матвиенко готова выйти с пикетом к зданию правительства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала свободы для малого и среднего бизнеса. Для этого она готова выйти с плакатом к зданию правительства, о чем заявила во время заседания Совета законодателей 27 апреля. Видео выступления спикера опубликовало РИА "Новости"

"Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса - ничего не будет. Возьму плакат и пойду к правительству. С плакатом. Вот наш народ такой предприимчивый. Дайте им возможность. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет… Дайте людям свободу. Не трогайте сейчас никого", - заявила Матвиенко. 

Она призвала законодателей поспособствовать развитию предпринимательства. В качестве одной из мер поддержки предложила дать им стартовый капитал. По словам спикера, после этого отечественная экономика "попрет".

Ранее в этот же день Матвиенко удивилась высоким ценам в продуктовых магазинах, несмотря на укрепление курса рубля на фоне других валют. 

Бывший губернатор Петербурга в последнее время неоднократно высказывалась о состоянии российской экономики. В середине апреля она дважды упоминала о трудностях производства гвоздей, обсуждая убыточное положение промышленности в стране.


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