На Шлосберга составили еще один протокол о дискредитации армии

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг получил на руки уже второй за полмесяца протокол, составленный на него по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил), о чем политик рассказал в своем Telegram-канале. На этот раз силовики усмотрели нарушение законодательства в одном из эфиров его авторской YouTube-программы, выходящей на канале "ГражданинЪ TV".

"Не для успокоения, но для информации: повторным правонарушение считается, только если оно совершено в течение года после вступления в силу решения суда по предшествующему аналогичному делу", - отметил Шлосберг для своей аудитории.

Назначенный ему штраф по предыдущему делу в размере 32 тысяч рублей в ближайшее время будет обжалован. Интересы "яблочника" представляет адвокат Владимир Данилов. Тот штраф достался политику за репост знаменитого фрагмента из эфира Первого канала, в ходе которого в студию ворвалась его уже бывшая сотрудница Марина Овсянникова с пацифистским плакатом.