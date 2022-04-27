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Новости 16:07

На Шлосберга составили еще один протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На Шлосберга составили еще один протокол о дискредитации армии

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг получил на руки уже второй за полмесяца протокол, составленный на него по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил), о чем политик рассказал в своем Telegram-канале. На этот раз силовики усмотрели нарушение законодательства в одном из эфиров его авторской YouTube-программы, выходящей на канале "ГражданинЪ TV".

"Не для успокоения, но для информации: повторным правонарушение считается, только если оно совершено в течение года после вступления в силу решения суда по предшествующему аналогичному делу", - отметил Шлосберг для своей аудитории.

Назначенный ему штраф по предыдущему делу в размере 32 тысяч рублей в ближайшее время будет обжалован. Интересы "яблочника" представляет адвокат Владимир Данилов. Тот штраф достался политику за репост знаменитого фрагмента из эфира Первого канала, в ходе которого в студию ворвалась его уже бывшая сотрудница Марина Овсянникова с пацифистским плакатом.


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