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Новости 16:50

Романов попросил петербургского прокурора проверить уровень антитеррористической защиты школ

фото ЗакС политика Романов попросил петербургского прокурора проверить уровень антитеррористической защиты школ

Трагедия в детском саду в поселке Вешкайма (Ульяновская область), где на этой неделе психически неуравновешенный мужчина застрелил несколько детей, побудила депутата Госдумы Михаила Романова обратиться к прокурору Петербурга Виктору Мельнику. Парламентарий считает, что пришло время проинспектировать все школы и детские сады в городе на предмет их защищенности от подобных террористических действий.

"Каждый из нас, читая новости о вешкаймском стрелке, невольно думал о своих детях и пытался вспомнить, — есть ли на входе охранник? Или там только бездушная сигнализация с видеокамерой, которые могут в любой момент выйти из строя, например, из-за скачка напряжения?" - пишет Романов.

Со своей стороны единоросс готов работать над повышением безопасности в учреждениях для детей на законодательном уровне. Помимо всего прочего, он настроен инициировать ужесточение наказаний за неудовлетворительное обеспечение безопасности в школах и детсадах.


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