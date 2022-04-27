Путин выступил в Таврическом дворце

Президент России Владимир Путин посетил заседание Совета законодателей в Петербурге 27 апреля.

Глава государства обвинил западные страны в использовании русофобов и неонацистов против России. Он назвал это "новым геополитическим оружием". Также Путин напомнил о намерении отвечать "молниеносными ударами" в случае вмешательства третьих стран в конфликт на Украине.

Президент пообещал, что в России будут проиндексированы зарплаты и пенсии. Он заявил, что на Украине совершались убийства журналистов прямо на улицах, а теперь эту практику решили перенести в Россию. Глава государства при этом намекнул на сделанное несколькими днями ранее заявление ФСБ о предотвращении попытки убить телевизионщика Владимира Соловьева русскими неонацистами.

"Попытки запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на провал", - добавил Путин.

После завершения доклада участники заседания поднялись, чтобы стоя аплодировать своему президенту.

Напомним, перед выступлением Путина в Таврическом дворце ходили слухи о том, что он якобы может высказаться об отмене прямых выборов губернаторов. Однако этого не произошло.