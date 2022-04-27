9 лет в психбольнице, статья за убийство и сломанная нога: Ещё трое фигурантов дела о покушении на Соловьёва отправлены в СИЗО

Басманный суд Москвы решил поместить в СИЗО ещё троих мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва, информирует пресс-служба инстанции.

Под арест отправили Владимира Степанова, Андрея Пронского и Владимира Белякова. Первый просил поместить его под домашний арест, так как при задержании ему сломали ногу, поэтому он никуда не сбежит. 29-летний Пронский в свою очередь заявил, что последние 9 лет провёл в психбольнице, откуда вышел не так давно, но уже успел стать фигурантом другого дела о хулиганстве. Наконец, 27-летний Беляков успел отсидеть 7 лет за убийство, последнее время работал охранником в отеле.

Ранее в СИЗО отправили других трёх фигурантов разбирательства.

Всем инкриминируют ч. 1 ст. 30 УК ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство").

Напомним, что во время задержания 25 апреля у подозреваемых, по заявлению ФСБ, изъяли некие компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы, нацистскую символику, поддельные паспорта граждан Украины, а также наркотики.