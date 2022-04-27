Силуанов допустил значительное падение добычи нефти до конца года

Отказ ряда западных стран и компаний от закупок российской нефти должен повлечь за собой поиск российской стороной других контрагентов, рассудил министр финансов Антон Силуанов, на которого ссылается ТАСС. Из его слов также следует, что смена потребителей способна привести к падению уровня добычи этого полезного ископаемого.

"Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да", - обрисовал ближайшее будущее чиновник.

По словам Силуанова, при этой оценке он учел все риски: и волатильность цены на нефть, и нестабильность курса валют.

Отметим, что Россия в последние недели настаивает на том, чтобы ее энергоносители приобретали за рубли, на что западные государства одно за другим отказываются идти.