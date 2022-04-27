ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:35

Силуанов допустил значительное падение добычи нефти до конца года

фото ЗакС политика Силуанов допустил значительное падение добычи нефти до конца года

Отказ ряда западных стран и компаний от закупок российской нефти должен повлечь за собой поиск российской стороной других контрагентов, рассудил министр финансов Антон Силуанов, на которого ссылается ТАСС. Из его слов также следует, что смена потребителей способна привести к падению уровня добычи этого полезного ископаемого.

"Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да", - обрисовал ближайшее будущее чиновник.

По словам Силуанова, при этой оценке он учел все риски: и волатильность цены на нефть, и нестабильность курса валют.

Отметим, что Россия в последние недели настаивает на том, чтобы ее энергоносители приобретали за рубли, на что западные государства одно за другим отказываются идти.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама