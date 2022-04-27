Финляндия решила не платить за российский газ в рублях

Власти Финляндии приняли решение не оплачивать российский газ рублями. Соответствующее заявление сделала министр по делам Европы Титти Туппурайнен.

"Мы не согласны с выплатой в рублях, её можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России", — высказалась министр, чьи слова приводит "Подъём".

Ранее в четверг, 27 апреля, "Газпром" решил полностью остановить поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты топлива в рублях.

Владимир Путин подписал указ о новых правилах торговли газом с "недружественными" странами 31 марта: государствам, заинтересованным в российском топливе, предписывалось открывать рублёвые счета в банках РФ и оплачивать его переводами. Правила вступили в силу 1 апреля.