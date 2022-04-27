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По делу о взрыве на Товарищеском проспекте назначили первый арест

фото ЗакС политика По делу о взрыве на Товарищеском проспекте назначили первый арест

Невский районный суд Петербурга поместил до 25 июня под стражу Софью Хмелеву по делу о подрыве пиротехнического изделия в парадной дома 22 к. 1 по Товарищескому проспекту, передает объединенная пресс-служба городских судов. Дело, в котором фигурируют четыре человека, возбудили по статье о покушении на убийство общественно опасным способом.

Следствие полагает, что, желая убить 35-летнего мужчину в его доме, группа подельников не смогла довести задуманное до конца по не зависящим от них причинам: несущие конструкции квартиры оказались слишком прочны для исполнения замысла.

Напомним, происшествие имело место в ночь на 25 апреля. Взрыв нанес ущерб окнам и дверям в парадной, а также автомобилям, припаркованным возле многоэтажки.


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