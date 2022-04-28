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Петербуржец стал фигурантом дела об оправдании нацизма за критику георгиевской ленты и дней ВОВ

фото ЗакС политика Петербуржец стал фигурантом дела об оправдании нацизма за критику георгиевской ленты и дней ВОВ

В Петербурге сотрудники полиции задержали безработного местного жителя, которого заподозрили в оправдании нацизма, информирует 78.ru.

Как полагают следователи, мужчина оставлял в социальных сетях критические заметки под новостными известиями, посвящёнными поздравлениям ветеранов Великой Отечественной войны и Дню 9 Мая.

В частности, задержанный "разместил осквернённые изображения георгиевской ленты, а также тексты, порочащие память о днях воинской славы".

Ведётся уголовное делопроизводство по ст. 354.1. ("Реабилитация нацизма").

Задержанным оказался 27-летний местный житель, уточняет "Фонтанка". В оперативных мероприятиях по его поимке участвовали Центр "Э" и СОБР Росгвардии. После обыска у молодого человека изъяли смартфон и ноутбук.

В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Напомним, ранее "Единая Россия" предложила ввести административную и уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты.


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