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Новости 10:10

"Не планирует возвращаться в РФ": Чубайса нашли в Италии

фото ЗакС политика "Не планирует возвращаться в РФ": Чубайса нашли в Италии

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, ранее пропавший из медийного поля, пребывает в Италии и на данный момент не имеет планов по возвращению на родину, где ему необходимо выступить в суде по краже у него имущества на 70 млн рублей. Данную информацию в разговоре с ТАСС сообщил источник, близкий к окружению чиновника.

"Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность", - уведомил собеседник агентства.

При этом официальные представители Чубайса предоставлять ТАСС какую-либо конкретизированную информацию о местонахождении экс-управленца госкорпорации отказались.

После своего увольнения из "Роснано" в 2020 году Чубайс работал спецпредставителем президента РФ по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. В конце марта он уволился с должности и покинул Россию. Перед этим он и его супруга Авдотья Смирнова критически отозвались о "спецоперации".

фото: kremlin.ru


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