ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:38

Заксобрание проголосовало за новые названия для нескольких зеленых зон Петербурга

фото ЗакС политика Заксобрание проголосовало за новые названия для нескольких зеленых зон Петербурга

Петербургское Законодательное собрание 28 апреля приняло за основу инициативу об обозначении 17 скверов и садов под новыми названиями в законе о зеленых насаждениях общего пользования, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ранее новые имена зеленым зонам присвоили в Смольном. В частности, сквер между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив стал сквером Юрия Никулина, а сад у дома № 55 на Наличной улице - Анфисиным. Также в городе появились скверы Кронштадтской Славы, Псковских Десантников, Финансистов и другие.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин спросил у представителя губернатора Константина Сухенко, когда в ЗакС будет внесен законопроект о корректировке перечня зеленых насаждений общего пользования. Чиновник пообещал ответить депутату в частном порядке. Недовольство этим высказал Борис Вишневский из "Яблока". Он заявил, что хочется услышать конкретные сроки внесения поправок.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама