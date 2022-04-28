Заксобрание проголосовало за новые названия для нескольких зеленых зон Петербурга

Петербургское Законодательное собрание 28 апреля приняло за основу инициативу об обозначении 17 скверов и садов под новыми названиями в законе о зеленых насаждениях общего пользования, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ранее новые имена зеленым зонам присвоили в Смольном. В частности, сквер между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив стал сквером Юрия Никулина, а сад у дома № 55 на Наличной улице - Анфисиным. Также в городе появились скверы Кронштадтской Славы, Псковских Десантников, Финансистов и другие.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин спросил у представителя губернатора Константина Сухенко, когда в ЗакС будет внесен законопроект о корректировке перечня зеленых насаждений общего пользования. Чиновник пообещал ответить депутату в частном порядке. Недовольство этим высказал Борис Вишневский из "Яблока". Он заявил, что хочется услышать конкретные сроки внесения поправок.

Сергей Еремеев