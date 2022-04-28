Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление клипа Моргенштерна из YouTube

Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google на 3 млн рублей из-за отказа удалять клип Моргенштерна "Розовое вино" с платформы YouTube, информирует пресс-служба судебной инстанции.

Американской компании инкриминировали административную ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств").

Ранее суд удовлетворил административный протокол, составленный в отношении самого Моргенштрена и тоже связанный с наркотиками: ему вменили их пропаганду из-за содержания его татуировок.

Моргенштерн в прошлом году покинул Россию после усилившегося интереса Следственного комитета к его творческой деятельности.