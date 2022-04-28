Суд оштрафовал Twitter на три миллиона рублей за неудаление контента

Мировой судья судебного участка № 422 в Москве оштрафовал Twitter на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщило 28 апреля РИА Новости. Как уточнило агентство, речь идет о постах с изображением свастики и инструкцией по приготовлению коктейля Молотова.

"Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", — цитирует агентство сообщение судебной пресс-службы.

Роскомнадзор 4 марта заблокировал Twitter в России по требованию Генпрокуратуры. Перед этим он несколько дней замедлял работу сервиса "в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине".