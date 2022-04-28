Экс-глава комитета по туризму Петербурга стала новым руководителем "Роскино"

Некогда занимавшая пост начальницы комитета по туризму Петербурга Инна Шалыто возглавила "Роскино", информируют "Ведомости", ссылаясь на соответствующее заявление представителя организации.

"Роскино" - это правопреемник основанной в 1924 году организации "Совэкспортфильм", основной задачей которой было производство и вывод за рубеж советских кинолент и сериалов, а также проведение фестивалей отечественного кино.

На фоне отказа западных стран от сотрудничества с Россией основной задачей Шалыто будет укрепление партнёрства с такими кинорынками, как Азия и Латинская Америка.

Напомним, Инна Шалыто занимала пост главы петербургского комитета по туризму в период с 2014 по 2016 год.

Фото: Инна Шалыто / "ВКонтакте"