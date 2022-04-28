Беглов назвал 2021 год результативным и успешным

Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл в Мариинский дворец для отчетного доклада о проделанной работе. Открывая свое выступление, он назвал 2021 год результативным и успешным.

- По некоторым направлениям - прорывной, - добавил глава города.

Он заявил, что, несмотря ни на что, цель добиться городского бюджета объемом 1 трлн рублей "с повестки не снимается". С таким обещанием Беглов, напомним, шел на выборы в 2019 году.

Помимо депутатов ЗакСа доклад градоначальника слушают думские парламентарии, руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, почетные граждане Петербурга, представители общественных организаций и религиозных конфессий.

Сергей Еремеев