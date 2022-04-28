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Новости 14:15

Турчак рассказал про 600 тысяч россиян в простое и под риском увольнения

фото ЗакС политика Турчак рассказал про 600 тысяч россиян в простое и под риском увольнения

Около 600 тысяч россиян, работавших в иностранных компаниях, оказались в простое или под риском увольнения с начала спецоперации на Украине, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Подобными данными он поделился в ходе выступления на Всероссийском муниципальном форуме, сообщило 28 апреля ТАСС.

"До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка двух миллионов человек. Сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения", — поведал единоросс.

В сложившейся ситуации Турчак призвал "сделать все, чтобы сохранить предприятия, рабочие места", попутно разглядев заметную роль в этом у представителей муниципалитетов. "Надо в постоянном режиме мониторить рынок труда, помогать бизнесу перестраивать технологические, логистические, товарные цепочки, оперативно сигнализировать о попытках обанкротить предприятия", — перечислил он.

Ранее появились известия о том, что 22 тысячи петербуржцев могут остаться без работы.

Фото: pixabay


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