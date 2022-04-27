Из-за простоя предприятий около 22 тысяч петербуржцев рискуют лишиться работы

Вынужденная приостановка деятельности примерно восьмидесяти предприятий в Петербурге привела к тому, что под угрозой потери работы оказались около 22 тысяч сотрудников. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на и. о. директора городского центра занятости населения Татьяну Иванову. Простаивающие предприятия, по ее данным, чаще всего имеют иностранный капитал.

"Около двух тысяч человек выведены в неполное рабочее время, работают неполный рабочий день или неделю, и еще около двух тысяч человек заявлены работодателями к высвобождению. Если сравнивать с прошлым годом, то цифры не очень отличаются", - рассказала Иванова.

По ее словам, все сотрудники вставших предприятий продолжают получать зарплату, параллельно наращивая свою активность на сайтах вакансий.

Отметим, что простой производств в течение последних двух месяцев, как правило, связан с нарушением логистических цепочек, случившимся после введения новых пакетов антироссийских санкций. Время от времени некоторые заводы, включая автомобильные, пытаются возобновить работу, но не всегда успешно.

В течение последнего года губернатор Александр Беглов регулярно ставит в заслугу своей команде то, что в Петербурге установился наименьший по всей стране показатель безработицы.