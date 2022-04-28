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Новости 14:28

VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

фото ЗакС политика VK покупает "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

Российская компания VK подписал соглашение с "Яндексом" о покупке его продуктов "Дзен" и "Новости", сообщили 28 апреля в пресс-службе корпорации. Для завершения сделки потребуется одобрение от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.

"28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "компания") объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен"", — сообщается в релизе. Подробные условия сделки будут озвучены позже.

В середине марта появились сведения о готовности "Яндекса" продать "Дзен" и "Новости". В качестве основного покупателя компания рассматривает холдинг VK, писали СМИ. Спустя несколько дней "Яндекс" официально подтвердил намерение продать сервисы.

Фото: pixabay


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