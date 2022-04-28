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"Конкорд" предложил Володину национализировать активы из недружественных стран

фото ЗакС политика "Конкорд" предложил Володину национализировать активы из недружественных стран

Юридическая служба принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" подготовила обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением национализировать активы собственников из недружественных стран, сообщил 28 апреля Telegram-канал "Кепка Пригожина".

Необходимость подобной меры авторы обращения обосновали "противоправными действиями недружественных стран  по фактической конфискации денежных средств и иных активов Российской Федерации и граждан РФ". В подтверждение слов юристы указали на пример США, где "принят закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украины".

"Считаем своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц. Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в Конституцию РФ", — говорится в посте.

При этом авторы из "Конкорда" ссылаются на данные неких опросов, согласно которым "большинство граждан РФ не только готовы к этому, но и требуют принять меры против недружественных стран". Точные данные, а также обстоятельства проведения опросов не раскрываются.

Ранее Пригожин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением завести три уголовных дела против публициста Александра Невзорова*.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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