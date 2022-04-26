Пригожин призвал СК завести новые уголовные дела на Невзорова*

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают близким к руководству страны, подал в Следственный комитет заявление, посвященное общественно-политическим высказываниям публициста Александра Невзорова* последних двух месяцев. Скан документа выложила пресс-служба его компании "Конкорд". Предприниматель, изучив несколько видеороликов, сделанных после начала российской военной спецоперации на Украине, пришел к выводу, что публицист мог "наговорить" на три уголовные статьи.

В частности, Пригожину не нравятся высказывания политического комментатора о президенте Владимире Путине, о россиянах в целом и, кроме того, автор обращения к силовикам подозревает Невзорова* в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК).

Отметим, что в марте в отношении Невзорова* уже было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК, о чем он узнал в израильском турне и решил из-за начавшегося преследования пока не возвращаться в Россию.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента