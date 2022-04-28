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Новости 15:46

Горсуд Петербурга отменил штраф участнице пацифистской акции, прошедшей 6 марта

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил штраф участнице пацифистской акции, прошедшей 6 марта

Городской суд Петербурга прекратил административное дело против участницы пацифистской акции, прошедшей 6 марта, Анастасии Суворовой, информирует у себя в Telegram-канале правозащитный проект "Апология".

После того, как девушка была задержана, в отделе полиции в её отношении составили протокол об организации массового одновременного пребывания граждан (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Позднее Московский райсуд решил оштрафовать Суворову на 10 тысяч рублей, однако 28 апреля Горсуд данное постановление отменил.


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