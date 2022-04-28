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Новости 15:48

Беглов назвал вице-спикера Шишкину Мариной Валентиновной

фото ЗакС политика Беглов назвал вице-спикера Шишкину Мариной Валентиновной

Губернатор Александр Беглов, отвечая на вопрос вице-спикера Законодательного собрания Марины Шишкиной на заседании 28 апреля, перепутал ее отчество.

— Спасибо, Марина Валентиновна, — обратился к ней глава города.

Шишкина спросила о планах города по метростроительству, развитию аэропорта "Пулково" и Большого порта.

Беглов переадресовал вопрос своему заместителю Максиму Соколову, который заверил, что город от своих планов по развитию не отказывается. Позже губернатор исправился, назвав Шишкину Мариной Анатольевной. Он отметил, что транспортный узел региона развивается совместно с Ленинградской областью.

Сергей Еремеев


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