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Суд в Петербурге рассмотрит дело о фотографии Бандеры на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Суд в Петербурге рассмотрит дело о фотографии Бандеры на сайте "Бессмертного полка"

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Федора Белова, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма (ч.3 ст.354.1 УК РФ), сообщила 28 апреля объединенная пресс-служба судов.

Как полагает следствие, 5 мая 2020 года Белов, находясь в квартире дома по Гражданскому проспекту и "имея умысел на реабилитацию нацизма", отправил на сайт "Бессмертного полка" заявку с фотографией украинского националиста Степана Бандеры. Сделал он это якобы "для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны на сайте "Бессмертный полк онлайн"".

В марте Белову было предъявлено обвинение, вину он признал. В настоящее время на него наложен запрет определенных действий сроком до 16 мая. Наказание по вменяемой ему статье предполагает штраф до трех миллионов рублей, исправительные или принудительные работы, либо же лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее стало известно о задержании в Петербурге 27-летнего местного жителя, подозреваемого в реабилитации нацизма посредством "размещения осквернённых изображений георгиевской ленты, а также текстов, порочащих память о днях воинской славы".


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