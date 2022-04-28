На Ройзмана составили протокол о неуважении к власти из-за высказывания о Лаврове

Полиция в Екатеринбурге составила протокол о неуважении к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) на местного экс-мэра Евгения Ройзмана, сообщило 28 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Федотову. Как уточнила юрист, речь идет о сторис в принадлежащей компании Meta* соцсети Instagram**.

"По этой статье Евгению Ройзману грозит, в случае если его вину докажут, [штраф] от 30 до 100 тыс. рублей", — приводит слова защитницы агентство.

По словам Федотовой, в протоколе говорится о том, что Ройзман якобы разместил 12 апреля в соцсети "информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство, и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".

Ранее Ройзмана трижды оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Защита политика обжаловала эти решения.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Instagram** и Facebook***