ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:59

На Ройзмана составили протокол о неуважении к власти из-за высказывания о Лаврове

фото ЗакС политика На Ройзмана составили протокол о неуважении к власти из-за высказывания о Лаврове

Полиция в Екатеринбурге составила протокол о неуважении к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ) на местного экс-мэра Евгения Ройзмана, сообщило 28 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Федотову. Как уточнила юрист, речь идет о сторис в принадлежащей компании Meta* соцсети Instagram**.

"По этой статье Евгению Ройзману грозит, в случае если его вину докажут, [штраф] от 30 до 100 тыс. рублей", — приводит слова защитницы агентство.

По словам Федотовой, в протоколе говорится о том, что Ройзман якобы разместил 12 апреля в соцсети "информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство, и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".

Ранее Ройзмана трижды оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Защита политика обжаловала эти решения.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, также под запрет попали действия ее дочерних проектов Instagram** и Facebook***


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама