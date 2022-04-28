ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:40

Новая инициатива ЕР позволит детям ветеранов "спецоперации" получить квоты при зачислении в вузы

фото ЗакС политика Новая инициатива ЕР позволит детям ветеранов "спецоперации" получить квоты при зачислении в вузы

"Единая Россия" представила публике свою новую инициативу, согласно которой дети ветеранов боевых действий, которые погибли при исполнении тактических задач за пределами страны, получили в их результате инвалидность или звание Героя России, могут претендовать на 10% квоту в вузах. Об идее рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак у себя в Telegram-канале.

По словам единоросса, в рамках квоты для абитуриентов будет проводиться "отдельный конкурс", который позволить подавляющему большинству его участников поступить без вступительных испытаний.

"В действующую квоту для приема льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз", - пишет Турчак.

Кроме того, согласно новой идее ЕР дети военнослужащих, которые захотят "пойти по стопам родителей", должны иметь право на поступление в военные вузы РФ только на основании ЕГЭ.

Турчак призывает партию поспособствовать скорейшему принятию данных поправок.

Следует напомнить, что ранее Владимир Путин наделил участников "спецоперации" на Украине статусом ветеранов боевых действий.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама