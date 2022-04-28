Горизбирком передал полномочия ИКМО территориальным комиссиям

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 апреля приняла решение возложить полномочия по подготовке и проведению будущих муниципальных выборов на территориальные комиссии. Заместитель главы Горизбиркома Олег Зацепа уточнил, что новые обязанности ТИКи получают уже с 4 мая.

Во время заседания не было озвучено, какие ТИКи будут отвечать за выборы в конкретных муниципальных образованиях, но Зацепа сообщил, что эта информация будет отражена в приложении к решению комиссии. По его мнению, проблем с распределением возникнуть не должно, так как ТИКам предстоит проводить выборы в МО на их же курируемой территории.

Ранее принятые решения о передаче полномочий отдельных избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) территориальным были признаны утратившими силу.

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская сообщила, что к ней обращались несколько глав муниципальных образований с просьбой проконсультировать их по новому порядку организации выборов и о действиях по упразднению ИКМО. В связи с этим член ГИК попросила коллег провести встречу с представителями муниципалитетов.

Глава Горизбиркома Наталья Чечина в ответ рассказала, что она уже выступила с разъяснениями на заседании Совета муниципальных образований. Кроме того, комиссией уже была разработана "дорожная карта" по порядку действий в переходный период, а 26 апреля была проведена встреча с представителями муниципалитетов, комитетов Смольного, избиркомов и других ведомств.

- Мы не заинтересованы в том, чтобы этот переходный период длился до 1 января 2023 года, поэтому будем оказывать содействие, чтобы до осени, например, все эти вопросы в основном были решены.

По ее мнению, мешкать с ликвидацией ИКМО и с соответствующими изменениями в уставах у муниципалов нет причин, так как полномочий у местных избиркомов уже с 4 мая не будет.

Покровская на это заметила, что в Совет муниципальных образований входят не все муниципалитеты, а приглашения на другие мероприятия и "дорожная карта "по всей видимости, до кого-то не дошли". Член ГИК от "Яблока" упрекнула коллег в том, что ее не проинформировали о прошедших мероприятиях, так как она хотела бы принять в них участие. Чечина заверила, что готова продолжать разъяснительную работу с теми представителями МО, у кого еще остались вопросы.

Ликвидация ИКМО предусмотрена вступившими в силу изменениями в федеральном законодательстве. Процесс должен быть завершен к 1 января 2023 года. В Петербурге мнения о необходимости передачи полномочий муниципальных избиркомов территориальным звучали давно. В частности, о недостатках в работе ИКМО еще до выборов 2019 года рассказывал в интервью ЗАКС.Ру теперь уже бывший член ГИК Дмитрий Краснянский, придерживавшийся позиции "не будет ИКМО – не будет проблем". Уже после муниципальных выборов, прошедших с громкими скандалами, полномочия ряда местных избиркомов были переданы ТИКам.