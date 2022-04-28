На Дворцовой площади появится павильон в виде чемодана

Мультимедийный павильон в виде чемодана откроется 30 апреля на Дворцовой площади, сообщил 28 апреля городской комитет по развитию туризма. Сооружение площадью 600 квадратных метров станет "центром притяжения гостей и жителей города" в дни празднования старта турсезона, уверены в Смольном.

Посетители с помощью технологий дополненной реальности смогут перенестись в другую эпоху и погрузиться в исторический контекст, утверждают чиновники. "Организаторы покажут Петербург на 360 градусов и помогут даже ощутить его, — говорится в сообщении комитета по развитию туризма. — Посетители услышат характерные звуки и запахи города, полетают над ним с помощью зонта, покачаются на качелях над волнами Балтийского моря, запустят навигацию на Неве".

Посетить павильон можно будет 30 апреля с 12:00 до 21:00, а также 1 и 2 мая с 11:00 до 21:00. Вход исключительно по предварительной регистрации в Telegram-канале или в сообществе во "ВКонтакте" официального туристического портала Visit Petersburg.

Ранее в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского поделились планами оборудовать на Дворцовой площади четыре павильона для проведения XVII Петербургского международного книжного салона во второй половине мая.