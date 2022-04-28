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Новости 21:08

Хлебокомбинат "Коломенский" выкупит российскую "дочку" Fazer

фото ЗакС политика Хлебокомбинат "Коломенский" выкупит российскую "дочку" Fazer

Федеральная антимонопольная служба согласовала просьбу ООО "Московский булочно-кондитерский комбинат "Коломенский"" о приобретении ООО "Хлебный дом", сообщили вечером 28 апреля "Известия". Последнее является российским подразделением финского производителя продуктов питания Fazer.

Как заявили в ФАС, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на рынке хлебобулочных изделий. Ранее комбинат подавал антимонопольщикам ходатайство о выкупе "Хлебного дома".

В середине апреля появилась информация о поиске Fazer покупателя для своих предприятий в Москве и Петербурге. За несколько дней до этого компания сменила название на "Хлебный дом", объяснив это тем, что изменения нужны для передачи бизнеса новому владельцу.

В начале марта Fazer заявила о приостановке деятельности в России из-за начавшейся спецоперации.


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