Ямпольская вступила за признание иноагентами артистов, дурно говорящих о России

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") высказалась в пользу признания иноагентами представителей творческих профессий, негативно высказывающихся о России, россиянах и президенте, имеющих двойное гражданство и постоянно проживающих за рубежом, сообщило 29 апреля РИА "Новости". В беседе с информагентством депутат также выступила за запрет таким артистам выступать в России.

Свое предложение Ямпольская озвучила в ходе рассуждений о лицах, которых, по ее мнению, следует занести в реестр иноагентов. "Я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах. <...> Я бы им запретила творческую деятельность на территории страны", — заявила она.

Депутат признала, что это ее личная позиция, которую часть общества может посчитать радикальной. При этом, по ее словам, требование распространяется не на "всех, кто уехал, кто испугался", а лишь о тех, "кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе". В качестве примера последних она упомянула некоторых авторов, которые публикуются в стране и при этом являются "злостными злопыхателями" по отношению к ней. Имен, впрочем, единоросс не назвала.

Накануне Ямпольская уже высказывалась по поводу "непатриотичной", как ей показалось, литературы на полках книжных магазинов. Недовольство депутата вызвала торговля произведениями Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфёнова и Дмитрия Глуховского.