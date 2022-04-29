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В Госдуме собрались ужесточить наказание за демонстрацию экстремистской символики

фото ЗакС политика В Госдуме собрались ужесточить наказание за демонстрацию экстремистской символики

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев выразил готовность ужесточить наказание за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики, сообщил 29 апреля Telegram-канал комиссии.

Пискарев сослался на предложение генпрокурора Игоря Краснова прописать ответственность за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики. "Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке Комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", — высказался депутат.

Пискарев напомнил, что сейчас за демонстрацию нацистской символики предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. Штрафы за демонстрацию символики экстремистов должны быть аналогичными, высказался он.

"Мы видим, что сейчас из-за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России, — добавил парламентарий. — Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности — следующий логичный шаг".


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