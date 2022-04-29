Беглов ограничил одним месяцем срок общественных слушаний по застройке

Губернатор Александр Беглов подписал закон, ограничивающий одним месяцем срок общественных обсуждений по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории в 2022 году, сообщила 29 апреля пресс-служба градоначальника. Аналогичный срок установлен и для проектов, вносящих изменения в ранее утвержденные документы.

Также закон продлевает до конца 2022 года запрет на проведение очных слушаний по градостроительным вопросам, оставляя разрешенным только онлайн-формат. Накануне проект проходил рассмотрение в Заксобрании, смягчающие его поправки представителей оппозиции приняты не были.

Документ опубликован на сайте Смольного, он вступит в силу 30 апреля.