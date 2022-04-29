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Новости 11:29

Беглов ограничил одним месяцем срок общественных слушаний по застройке

фото ЗакС политика Беглов ограничил одним месяцем срок общественных слушаний по застройке

Губернатор Александр Беглов подписал закон, ограничивающий одним месяцем срок общественных обсуждений по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории в 2022 году, сообщила 29 апреля пресс-служба градоначальника. Аналогичный срок установлен и для проектов, вносящих изменения в ранее утвержденные документы.

Также закон продлевает до конца 2022 года запрет на проведение очных слушаний по градостроительным вопросам, оставляя разрешенным только онлайн-формат. Накануне проект проходил рассмотрение в Заксобрании, смягчающие его поправки представителей оппозиции приняты не были.

Документ опубликован на сайте Смольного, он вступит в силу 30 апреля.


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