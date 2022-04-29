Попова: Пандемия коронавируса в России не закончилась

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились, однако пандемия продолжается, заявила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА "Новости". Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного курортному сезону в Краснодарском крае.

"Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска", — отметила главный санитарный врач.

По словам Поповой, в среднем за день в России заболевают COVID-19 около 7-8 тысяч человек. При этом она отметила снижение темпов заболеваемости.

По данным федерального оперштаба, в России за прошедшие сутки выявлено 7 710 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 477 — в Петербурге.

Напомним, несмотря на сохраняющуюся угрозу пандемии, в Петербурге разрешили проведение массовых мероприятий в День Победы, запретив при этом массовое празднование Первомая. Подобную коллизию в Смольном объяснили, сославшись на решение Роспотребнадзора. ""Бессмертный полк" подал заявку, Роспотребнадзор ее согласовал. На 1 мая [заявки] были отклонены в соответствии с постановлением № 121", — заявил зампред комитета по вопросам законности Игорь Любченко.

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