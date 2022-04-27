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Новости 19:38

В Смольном объяснили, почему 9 мая, в отличие от Первомая, разрешили публичные мероприятия

фото ЗакС политика В Смольном объяснили, почему 9 мая, в отличие от Первомая, разрешили публичные мероприятия

Специальное решение Роспотребнадзора сделало возможным легальное проведение 9 мая массовых мероприятий в Петербурге, следует из слов зампреда комитета по вопросам законности Игоря Любченко.

"Проведение массовых мероприятий запрещено за исключением, если нет иного решения Роспотребнадзора. "Бессмертный полк" подал заявку, Роспотребнадзор ее согласовал. На 1 мая [заявки] были отклонены в соответствии с постановлением № 121", - приводит слова Любченко "Фонтанка".

Объяснять разницу между двумя скоплениями людей в два разных майских дня чиновник не стал.

Напомним, в городе как минимум до середины мая продолжает действовать запрет на массовые акции, введенный в марте 2020 года с началом пандемии коронавируса.


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