Первомай в Петербурге пройдет без шествий

Праздник Весны и Труда в Петербурге состоится без демонстраций и каких-либо других массовых мероприятий, сообщили ЗАКС.Ру в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности 22 апреля. Согласовывать заявки на шествия в Смольном не планируют.

Причиной стало продление постановления правительства Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщили в комитете. Губернатор Александр Беглов решил пролонгировать "антиковидные" ограничения до 15 мая.

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, в середине апреля стало известно, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Петербурге 9 мая в очном формате. Предыдущие два года из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило онлайн.

Напомним, первомайские шествия в Петербурге не проводили с 2019 года.

Константин Леньков, фото: Михаил Масленников