ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Первомай в Петербурге пройдет без шествий

фото ЗакС политика Первомай в Петербурге пройдет без шествий

Праздник Весны и Труда в Петербурге состоится без демонстраций и каких-либо других массовых мероприятий, сообщили ЗАКС.Ру в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности 22 апреля. Согласовывать заявки на шествия в Смольном не планируют. 

Причиной стало продление постановления правительства Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщили в комитете. Губернатор Александр Беглов решил пролонгировать "антиковидные" ограничения до 15 мая. 

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, в середине апреля стало известно, что акция "Бессмертный полк" пройдет в Петербурге 9 мая в очном формате. Предыдущие два года из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило онлайн. 

Напомним, первомайские шествия в Петербурге не проводили с 2019 года.

Константин Леньков, фото: Михаил Масленников


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама