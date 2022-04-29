В Петербурге снизят налоговую нагрузку на туристическую отрасль

Губернатор Александр Беглов подписал закон, освобождающий от уплаты земельного налога и налога на имущество организаций в 2022 году гостиницы и предприятия в сфере конгрессно-выставочной и санаторно-курортной деятельности, сообщила 29 апреля пресс-служба главы города. Предполагается, что это позволит предпринимателям перенаправить сэкономленные средства на содержание и ремонт объектов туристской инфраструктуры.

До этого предприятия туротрасли выплачивали 50 % от суммы начисленных имущественных налогов.

Аналогичные льготы предоставлены и операторам морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов.

Кроме того, малые и средние предприятия туриндустрии, применяющие упрощенную систему налогообложения, получили пониженные налоговые ставки. В зависимости от того, облагаются ли налогом доходы либо же доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка составит 3% и 5% соответственно.