У арестованной Александры Скочиленко ухудшилось здоровье, сообщила ее адвокат

Состояние петербургской художницы Александры Скочиленко ухудшилось, сообщила ее адвокат Яна Неповиннова. По словам защитницы, у содержащейся в СИЗО девушки обнаружили кисту в яичнике, что в перспективе способно привести к развитию онкологического заболевания.

Как рассказала Неповиннова, ее подзащитную вывозили на медобследование, когда та содержалась в ИВС. О результатах девушке тогда не сообщили, лишь гинеколог отметила наличие патологий на УЗИ брюшной полости.

"Сегодня Саше стало известно от терапевта, что, оказывается, это не "какие-то патологии", а кисты в правом яичнике. Если она вовремя не пройдет обследование, то есть большая вероятность развития онкологии, особенно с учетом того, что то заболевание, которое есть у нее — целиакия — в связи с неправильным питанием и диетой тоже может вызвать рак", — рассказала адвокат.

Также Скочиленко жалуется на сильные зубные боли, указала ее защитница. "Начальник СИЗО уверил нас в том, что он проконтролирует, чтобы Саше была оказана медицинская помощь, но, по нашему мнению, стоматолог в следственном изоляторе не сможет оказать должную помощь", — сообщила она.

В настоящий момент художницу перевели из 18-местной камеры в шестиместную. Она по-прежнему не принимает горячую пищу и питается едой из передач, что связано с необходимостью соблюдения безглютеновой диеты. В ближайшее время Скочиленко намерена написать заявление на имя начальника медсанчасти с просьбой разрешить, в связи с показаниями по здоровью, неограниченное количество передач, а также дозволить в передачах белковые смеси.

Скочиленко обвиняется в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Как полагает следствие, петербурженка меняла ценники в супермаркете "Перекресток" на таблички пацифистского содержания. В середине апреля суд отправил ее в СИЗО до 31 мая.