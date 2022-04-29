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Новости 14:57

Замдиректора и учитель получили выговоры после демонстрации детям "Бесогона"

фото ЗакС политика Замдиректора и учитель получили выговоры после демонстрации детям "Бесогона"

Заместитель директора и учительница из школы № 321 привлечены к дисциплинарному взысканию после показа четвероклассникам передачи "Бесогон" на уроке, говорится в ответе детского омбудсмена Анны Митяниной на запрос депутата Бориса Вишневского. Ответ уполномоченной парламентарий опубликовал 29 апреля в своем Telegram-канале.

Как написала Митянина, после обращения депутата в школе была проведена проверка. Директор школы, ее заместитель и организовавшая урок учительница дали свои объяснения по факту произошедшего.

Проверка показала, что 6 апреля учительница провела в 4 "А" классе урок по теме "Чувство Родины", в ходе которого использовались материалы с возрастным ограничением "18+". Замдиректора получила выговор с формулировкой "за ненадлежащий контроль используемого учебно-методического материала", учительница — за использование на занятии "материалов, не соответствующих возрастным особенностям учащихся".

Жалобу на урок для четвероклассников с показом передачи Никиты Михалкова "Бесогон" Вишневский подал 20 апреля. Депутат назвал программу "разжигающей вражду и ненависть к Украине и украинцам", показ которой чреват психологическими травмами для детей.

Фото: pixabay


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