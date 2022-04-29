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Новости 16:10

Сумма штрафов за отсутствие масок в Петербурге превысила 17 миллионов рублей за два года

фото ЗакС политика Сумма штрафов за отсутствие масок в Петербурге превысила 17 миллионов рублей за два года

За время пандемии коронавируса петербуржцев оштрафовали в общей сложности на 17,6 миллиона рублей, сообщила 29 апреля газета "КП-Петербург" со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Масочный режим в Петербурге ввели 30 апреля 2020 года. За отсутствие защитной маски горожан штрафуют по статье 8-6-1 "Об административных правонарушениях в Петербурге". Размер взыскания составляет четыре тысячи рублей, в случае повторного нарушения он увеличивается до пяти тысяч рублей. Рассмотрением протоколов занимается комитет по законности.

В 2021 году протоколы за отсутствие средств индивидуальной защиты были выписаны 6 701 нарушителю, за неполный 2022 год — 743 горожанам.

Масочный режим в Петербурге сохраняется до сих пор. На прошлой неделе его продлили до 15 мая.

Фото: pixabay


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