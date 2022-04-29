В Госдуме планируют в июне подготовить к первому чтению законопроект об иноагентах

Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" может быть подготовлен к рассмотрению в первом чтении в Госдуме к июню, сообщили 29 апреля в Telegram-канале комитета по безопасности и противодействию коррупции.

"Предлагается назначить срок представления отзывов, предложений и замечаний до 30 мая 2022 года, срок подготовки законопроекта к рассмотрению ГД в первом чтении – июнь 2022 года", — говорится в сообщении комитета.

В настоящее время комитет предложил Совету Госдумы направить проект в комитеты и комиссии Госдумы, в думские фракции, а также президенту, правительству, в Совет Федерации и другие госорганы с целью сбора предложений и замечаний. Также документ планируется направить в Правовое управление Аппарата Госдумы для составления заключения по проекту.

В начале недели сообщалось о том, что законопроект был внесен в Госдуму. В нынешней редакции документ предполагает возможность создания единого перечня иноагентов вместо существующих четырех, запрет для иностранных агентов на преподавательскую деятельность среди несовершеннолетних и другие нововведения.