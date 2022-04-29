На "Госуслугах" появился сервис для жалоб бизнеса на проверки

Российские власти запустили сервис для подачи жалоб предпринимателей на недобросовестные действия проверяющих органов в рамках введенного в стране моратория на плановые и внеплановые проверки, сообщил 29 апреля ТАСС со ссылкой на главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Оставить жалобу можно на портале госуслуг, срок реагирования на нее должен составлять не более одного рабочего дня.

"На портале госуслуг в рамках моратория на плановые и внеплановые проверки заработал новый сервис для бизнеса "Жалоба на решение контрольных органов". Сама жалоба должна быть рассмотрена в течение одного рабочего дня", — рассказал Григоренко.

Мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года был введен в марте по поручению президента Владимира Путина. Действие запрета не распространяется на проверки, касающиеся жизни и здоровья граждан.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожаловалась на проверки бизнеса и призвала "поставить на место" ревизоров.

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