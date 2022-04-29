Медведев предложил создать преференции для беженцев с Донбасса

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил 29 апреля создать систему преференций для соотечественников с Донбасса, сообщило РИА "Новости". По мысли чиновника, это должно способствовать переселению их в Россию.

"Для наших соотечественников с Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение — если они такое желание будут выражать", — предложил Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза.

Обстановку в ЛНР и ДНР он назвал "крайне сложной", но выразил надежду на нормализацию ситуации в республиках. "В оперативном режиме делается очень многое, чтобы помочь беженцам из этих регионов и из других частей Украины, обеспечить их жильем, средствами к существованию, медицинской помощью", — добавил он.

Ранее стало известно о том, что беженцам с Донбасса стали выдавать в Ленобласти свидетельства об их статусе.